想療就聊文字展 來台中看諮商重生的故事

台中衛生局即日起至10月19日，在舊台中車站前廣場舉辦「心理健康月-想療就聊文字展覽」。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現代人壓力大，往往心頭如石頭重壓而喘不過氣來，中市衛生局表示，即日起至10月19日，在舊台中車站前廣場舉辦「心理健康月-想療就聊文字展覽」，展示多篇曾接受過心理諮商（治療）療癒故事，心事重重的民眾可來看看，19日當天同時有音樂會，讓民眾在旋律中療癒放鬆。

每年9至10月是台中市心理健康月，衛生局即日起至19日在舊台中車站前廣場舉辦「心理健康月-想療就聊文字展覽」，募集了100多則曾接受過心理諮商（治療）療癒故事，經專家評選，現場展出多篇入選暖心文字及諮商後的轉變歷程，讓有需要的民眾藉由看見他人正向改變的經驗，勇敢求助。

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28歲的陳小姐因搬到不熟悉的城市，面臨龐大的工作壓力及缺乏人際支持，多重因素產生焦慮無法紓解，後來鼓起勇氣到精神科診所掛號尋求專業協助，透過諮商師陪伴，檢視真正不快樂的源頭，理解不需要把自己排滿來感到安全及照顧自己的重要性，也了解「留白不是沒有意義，留白是必要的休息」，變得更勇敢、更篤定。

衛生局指出，世界衛生組織（WHO）將每年10月10日訂為國際心理健康日，除了療癒的文字展，衛生局還在19日舉辦「FUN心愉樂音樂會」活動，現場安排精彩樂團音樂演出、有趣集章活動、DIY療癒體驗及想療就聊文字展覽區，讓市民朋友在音樂旋律中療癒放鬆。

衛生局長曾梓展表示，預計於10日22至31日與國立公共資訊圖書館合作，於館內辦理「想療就聊、療心書展」；呼籲民眾情緒困擾不可怕，勇敢求助才重要，有情緒困擾時，可撥打24小時免付費安心專線1925（口訣：依舊愛我），亦可至各區衛生所申請高關懷定點諮詢服務尋求專業協助。

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