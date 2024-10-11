健康網》越補鈣可能會越矮？ 醫：使用營養補充品前務必先諮詢

醫師提醒，家長給孩子添加任何營養補充品前，請務必諮詢兒科醫師或營養專家的專業意見，才能確保孩子能在健康環境成長；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童成長少不了補充鈣質，可怎麼會有研究結果顯示「補越多鈣越矮」！禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享，2012年甘比亞的研究發現，有補充鈣質的男孩剛開始的確有長高，但最後平均身高比對照組矮3.5公分，提醒家長給孩子添加任何營養補充品前，請務必諮詢兒科醫師或營養專家的專業意見，才能確保孩子能在健康環境成長。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，雖然該研究是在甘比亞進行，這地區的孩子們通常不只是鈣質攝取量不足，也常合併有營養不良或是青春期遲緩的狀況，和很多台灣家長擔心自己孩子會不會「平時吃得少，所以鈣質攝取不夠」雷同，可當作「額外補充鈣質成效」參考。

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陳奕成提到，研究難得的是追蹤「十幾年」，直到他們成年，到達成人身高為止，補充鈣質的男孩的身高生長衝刺現象提前，雖然15.5歲時身高比對照組平均高出約2公分，卻導致他們的身高增長比較早結束，最終在23.5歲時，平均比對照組矮3.5公分，相比女孩在接受鈣質補充後，其生長和青春期的發育和對照組差別不大，證明成長是動態過程，有時候前面揠苗助長的結果，不一定能真的幫助到他們最後的身高。

陳奕成說，已經開始給孩子補充鈣片／鈣粉的家長，也不用太驚慌，根據近期更大型、包含更多種族的統合分析，使用補鈣的營養補充品對於兒童生長來說，整體看來沒有顯著影響，但也別忽略研究所帶來的警示，過度或不當的使用營養補充品，仍可能有產生預期之外效果的風險。因此在給孩子添加任何營養補充品前，請務必諮詢兒科醫師或營養專家的專業意見，確定孩子真的有需要營養補充品的需求，再依照專業建議進行補充，才是保險的做法。

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