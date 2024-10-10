生日快樂！「國慶寶寶」報到 男寶10/10 10:10準時誕生

臺大醫院有名男嬰準時在10月10日10時10分誕生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是10月10日國慶日，各大醫院也捎來好消息，截至上午10點國泰醫院新竹分院迎來1名自然產的國慶女寶寶；台大醫院則有4名國慶寶寶誕生，其中1名寶寶更在10點10分出生；長庚醫院則分享，目前有5名新生兒報到，值得一提的是，其中1名產婦兩年前也是在國慶日生產，這樣的巧合讓接生的醫師也笑稱「根本是算好日期！」

國泰醫院表示，新竹國泰綜合醫院目前生了1名國慶女寶寶， 為自然產，該新手媽媽年僅30歲，前一晚有產兆而來準備，今早順利生產。目前國泰綜合醫院（含汐止國泰、新竹國泰）還有6名待產。

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台大醫院表示，今天上午已有3女、1男國慶寶寶，這名男寶寶的媽媽，希望能在10月10日10點10分生下孩子，沒想到寶寶相當配合，媽媽子宮頸全開，在醫護協助下如願「準時」生產。

長庚醫院分享，院內目前已迎接5名國慶寶寶誕生，昨晚有兩位產婦入院準備，今晨雙雙順利自然產，上午則進行了剖腹產，接生了一名國慶寶寶和一對雙胞胎。特別的是，有產婦兩年前同樣在國慶日生下國慶寶寶，因為時間太巧，讓醫師也笑稱「根本是算好日期！」目前還有一名產婦待產，預計今晚生產。

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