自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

生日快樂！「國慶寶寶」報到 男寶10/10 10:10準時誕生

2024/10/10 13:23

臺大醫院有名男嬰準時在10月10日10時10分誕生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

臺大醫院有名男嬰準時在10月10日10時10分誕生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是10月10日國慶日，各大醫院也捎來好消息，截至上午10點國泰醫院新竹分院迎來1名自然產的國慶女寶寶；台大醫院則有4名國慶寶寶誕生，其中1名寶寶更在10點10分出生；長庚醫院則分享，目前有5名新生兒報到，值得一提的是，其中1名產婦兩年前也是在國慶日生產，這樣的巧合讓接生的醫師也笑稱「根本是算好日期！」

國泰醫院表示，新竹國泰綜合醫院目前生了1名國慶女寶寶， 為自然產，該新手媽媽年僅30歲，前一晚有產兆而來準備，今早順利生產。目前國泰綜合醫院（含汐止國泰、新竹國泰）還有6名待產。

台大醫院表示，今天上午已有3女、1男國慶寶寶，這名男寶寶的媽媽，希望能在10月10日10點10分生下孩子，沒想到寶寶相當配合，媽媽子宮頸全開，在醫護協助下如願「準時」生產。

長庚醫院分享，院內目前已迎接5名國慶寶寶誕生，昨晚有兩位產婦入院準備，今晨雙雙順利自然產，上午則進行了剖腹產，接生了一名國慶寶寶和一對雙胞胎。特別的是，有產婦兩年前同樣在國慶日生下國慶寶寶，因為時間太巧，讓醫師也笑稱「根本是算好日期！」目前還有一名產婦待產，預計今晚生產。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中