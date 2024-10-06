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健康網》風災後3招均衡飲食！ 海帶湯、涼拌洋蔥增膳食纖維

2024/10/06 07:27

周亦秀指出，海帶芽、海帶結、乾燥紫菜及高麗菜等也都是極佳的纖維來源，推薦製作紫菜蛋花湯或海帶芽湯來豐富菜單；圖為情境照。（圖取自freepik）

周亦秀指出，海帶芽、海帶結、乾燥紫菜及高麗菜等也都是極佳的纖維來源，推薦製作紫菜蛋花湯或海帶芽湯來豐富菜單；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家還記得山陀兒颱風來襲前，超市蔬菜被搶購一空，獨留紅蘿蔔的畫面嗎？許多民眾擔心颱風天的餐桌食材問題。不論是沒買到喜歡的菜，或是菜還沒吃完，營養師周亦秀在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」分享了簡單且富含營養的食譜，幫助民眾在食材有限的情況下，仍能擁有健康均衡的餐食。

周亦秀建議，除了使用冷凍蔬菜或製作蔬菜湯（如竹筍湯、苦瓜雞湯），還可以通過涼拌木耳、涼拌洋蔥等涼拌蔬菜增添菜色。此外，以下幾種方法也能有效增加餐桌上的纖維含量及食材豐富度：

1. 主食選擇：可選用糙米飯、紫米飯、玉米、地瓜、南瓜等富含膳食纖維的食材，紅豆與綠豆也是不錯的選擇。

2. 簡單配菜：皮蛋豆腐、腐竹、豆包、鯛魚、蒸蛋及毛豆等，皆是良好的蛋白質來源，適合搭配餐點。

3. 纖維來源：海帶芽、海帶結、乾燥紫菜及高麗菜等也都是極佳的纖維來源，推薦製作紫菜蛋花湯或海帶芽湯來豐富菜單。

此外，周亦秀也分享了當天的家常菜單，供民眾參考，菜色包括：炒空心菜、煎豆腐、清蒸鱸魚及香菇炒肉，菜單不僅簡單易做，營養也相當均衡，適合颱風天使用。透過這些簡單的食材搭配，民眾即使在颱風來襲時，也能確保餐桌上的營養和健康。

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