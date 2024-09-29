讓愛無礙！成骨不全症病友獲協助 搭機跨海圓夢

先天性成骨不全症協會，首次跨海抵澎舉行旅遊。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕先天性成骨不全症關懷協會成立25周年，今（29）日在昇恆昌免稅商店賛助下，率領百名病友、家屬搭機前往澎湖，實現他們人生中第一次搭飛機出遊的夢想，讓病友們感受澎湖的美景，享受難得3天2夜的離島經歷。

協會理事長莊敬強表示，協會每年都會舉辦年度旅遊活動，多年來一直希望能帶領病友和家屬們離開本島，進行跨海旅遊。隨著澎湖推出低底盤公車服務，並有具規模且新穎的澎澄飯店提供支持，這個願望終於得以實現。此次旅遊是52位病友及55位家屬首次搭乘飛機前往離島，籌備過程歷時1年，期間克服了交通和住宿的諸多困難。

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旅程首日，協會舉行了「病友獎助學金頒獎典禮」，並頒發感謝狀給澎澄飯店副總經理楊智超，感謝昇恆昌免稅商店及澎澄飯店的鼎力支持。楊智超表示，罹患成骨不全症的病友因身體狀況，生活中面臨諸多挑戰，此次飯店提供完善的無障礙設施，期望藉由這次活動，讓病友們感受到社會的關懷與支持，並給予家屬們放鬆與喘息的機會，繼續勇敢面對生活中的每個挑戰。

此次澎湖3天2夜之旅，昇恆昌免稅商店除了贊助病友及家屬入住澎澄飯店，也出動志工協助病友出行，不僅出錢也出力，昇恆昌免稅商店公共事務室經理曹惠鈞表示，公益是昇恆昌免稅商店的重要核心理念，為實踐「Duty4Taiwan」去年更推動「1% ESG計劃」，投入1%時間、1%經營、創造1%影響力，將秉持「利他」精神，持續提供支持與協助給需要幫助的人。

昇恆昌副總經理楊智超，率領志工為會員服務。（記者劉禹慶攝）

海天一色！會員們享受大自然的美景。（記者劉禹慶攝）

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