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健康網》水果不是越酸C越多！ 國健署破解「4疑惑」

2024/09/28 11:47

國健署指出，水果的酸度與維生素C含量，沒有直接關聯！像珍珠芭樂維生素C含量，就比黃金奇異果高；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，水果的酸度與維生素C含量，沒有直接關聯！像珍珠芭樂維生素C含量，就比黃金奇異果高；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果越酸，維生素C含量越高嗎？國健署在臉書專頁「食在好健康」發文說明維生素C的小知識，其實水果的酸度，與維生素C含量沒有直接關聯；多吃新鮮蔬果可以補充維生素C，但許多蔬菜因加熱後，維生素C就流失了；維生素Ｃ是好的抗氧化營養素，可以維持皮膚健康；維生素Ｃ可以增強抵抗力。

維生素C小百科

國健署指出，維生素C是一種水溶性的營養素，具有促進膠原蛋白合成、抗氧化的作用。根據國民營養調查來看，19歲以上成人攝取量都有達標！雖然平常可以從蔬果中攝取到維生素C，但由於維生素C是怕熱的營養素，蔬菜加熱後維生素C會流失。所以別忘了「每餐水果拳頭大」，藉由水果來補充維生素Ｃ。

維C知識報你知

●水果的酸度與維生素C含量，沒有直接關聯！像珍珠芭樂維生素C含量，就比黃金奇異果高。

●維生素Ｃ多存在於天然的蔬菜、水果中，可以透過多吃蔬果的方式來補充。

●維生素Ｃ是好的抗氧化營養素，可以維持皮膚健康。維生素Ｃ具有促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合的功能，是好的抗氧化營養素。

●補充維生素Ｃ可以增強抵抗力，維持身體健康。維生素Ｃ是很好的抗氧化劑，可以維持免疫系統，增強身體抵抗力！

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