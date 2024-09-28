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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》非所有酪梨都會轉色！ 喜愛Q彈口感這時吃

2024/09/28 07:30

北農指出，喜愛Q彈口感的消費者，可選擇在酪梨按壓後微軟時食用，此時口感最佳；偏好綿滑口感的消費者，可以等待酪梨完全軟熟，適合用來打成果汁或製作醬料；圖為情境照。（圖取自freepik）

北農指出，喜愛Q彈口感的消費者，可選擇在酪梨按壓後微軟時食用，此時口感最佳；偏好綿滑口感的消費者，可以等待酪梨完全軟熟，適合用來打成果汁或製作醬料；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕所有酪梨都會轉色嗎？什麼時候可以食用呢？對此，台北農產運銷公司在臉書粉專「臺北農產」分享，許多消費者對於酪梨的食用時機和品種還存在疑問。因品種不同，酪梨並非所有品種都會轉色，關於何時食用酪梨，喜愛Q彈口感的消費者，可選擇在酪梨按壓後微軟時食用，此時口感最佳；偏好綿滑口感的消費者，可以等待酪梨完全軟熟，適合用來打成果汁或製作醬料。

營養價值

北農強調，酪梨不僅美味，其營養價值同樣令人矚目。酪梨富含單元不飽和脂肪、維生素E和膳食纖維，對促進消化與增強免疫系統大有裨益。無論是製作綿密的酪梨奶昔、營養豐富的沙拉，或是作為料理的點睛之筆，酪梨皆能為您的餐桌增添驚喜與滿足。北農針對酪梨的成熟期進行了劃分：

●早生品種（6-7月）：黑美人、嘉選4號、加林1號。

●中生品種（8-10月）：竹崎早生、紅心圓、台農2號綠金。

●晚生品種（11月-翌年2月）：黑金晚生、厚兒（Hall）、秋可（Choquette）。

最佳品嚐時機

北農指出，酪梨不是放到變色才能吃，因品種不同，並非所有酪梨都會轉色！喜歡Q彈口感，可以選擇按壓後微軟的酪梨，這時候食用最佳；喜歡綿滑口感，可以等到酪梨完全軟熟，適合打成果汁或製作醬料。

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