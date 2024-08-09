健康網》吃冰品、碳酸飲恐傷牙！ 醫曝3NG習慣

牙醫師說，長期咀嚼冰塊容易磨損牙齒的琺瑯質，甚至導致牙齒裂掉。吃完冰後也要清潔口腔，防止蛀牙；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣夏天炎熱，總是讓人忍不住大口吃冰、喝碳酸飲料來消暑，但你知道嗎？這麼做可能會傷牙齒！大業東隆牙醫診所副院長、牙醫學博士游惠捷分享夏日吃冰飲3NG習慣，分別是愛咬冰塊、喝大量碳酸飲料及吃冰後沒有清潔口腔，對牙齒都可能造成傷和。

冰塊冰涼清脆的口感，讓許多人欲罷不能。游惠捷在臉書粉專「大業東隆 牙醫診所」表示，長期咀嚼冰塊，反而容易磨損牙齒表面的琺瑯質，甚至還有可能因為冰塊太堅硬，導致牙齒裂掉。

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游惠捷提到，不管是含糖或無糖的氣泡飲料，都屬於酸性食物，如果喝過量的確可能腐蝕牙齒，建議喝碳酸飲料時可以準備吸管，並且喝完後盡快刷牙漱口，減少對牙齒造成的傷害。

另外，吃冰後沒有做好口腔清潔也同樣傷牙齒。她說，因為冰品通常含有大量糖份，如果短時間內沒有清潔，蛀牙菌就會在口腔中形成酸性環境，增加蛀牙的機率。

游惠捷也提醒，夏天暢飲涼飲、享受冰涼甜品的同時，也別忘了顧好牙齒，如果發現牙齒會酸痛、出現蛀牙痕跡，記得要及早就醫檢查，以免造成口腔健康隱患。

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