六都之先！高雄農業局攜手小港醫院 打造農民專屬職病健檢

高雄農業局攜手小港醫院，量身打造農民專屬職病健檢，由盛產香蕉的旗山區先行試辦。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局創六都之先，與小港醫院合作，量身打造農民職業病健檢，由旗山區九月二日先行試辦，著重血液檢查肝腎功能、骨骼超音波等，並提供熱衰竭健康諮詢，農民除了檢查身體狀況，也能學會預防農業勞動傷害。

高雄有七萬多位農民，農業局針對農民職業傷害，與小港醫院攜手合作，首推「農民專屬職病健康檢查」，由旗山區九月二日先行試辦，提升農民健康意識，並預防職業傷害，健檢內容包含血液檢查（含肝、腎功能）、肌肉骨骼健康評估及骨骼超音波檢查，並針對熱傷害預防、骨關節損傷、農藥危害預防等，提供專業醫師健康諮詢。

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旗山農會產銷班長蘇昆宏說，種植香蕉體力勞動大，採收期一芎20、30公斤香蕉，仰賴人力搬運，整天工作下來，經常全身痠痛，想要看醫生也不知道要掛哪一科，尤其近年來天氣特別炎熱，但是太陽再大也得要下田工作，經常熱到吃不下飯，面對日益惡劣極端氣候，農業工作環境充滿職業災害風險。

小港醫院副院長馮明珠表示，「SDGs永續發展目標」是世界重視議題，其中之一就是健康平權，農民暴露戶外引起熱傷害，以及頻繁重複性動作，如摘果、剪枝、搬運蔬果等，讓農民比一般人更容易發生關節損傷等症狀，相關衛教知識對農民十分重要，也是農業局要積極推廣，透過衛教讓農民在為民眾食安把關打拚時，也能用正確的動作姿勢，減少職業災害發生。

農業局長張清榮指出，農民在日常勞動中容易忽視自身健康問題，長期從事重體力勞動和暴露於有害環境，容易導致各類職業病及意外傷害，透過這次健檢活動，提高農民對自身健康重視，及早發現並治療潛在健康問題，並了解自己健康狀況，呼籲農民投保農民職業災害保險，職業病已納入保險給付保障範圍，每個月只要付15元就能多1份保障。

高雄農業局攜手小港醫院，量身打造農民專屬職病健檢，由盛產香蕉的旗山區先行試辦。（記者陳文嬋攝）

高雄農業局攜手小港醫院，量身打造農民專屬職病健檢，由盛產香蕉的旗山區先行試辦。（記者陳文嬋攝）

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