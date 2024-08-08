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健康 > 杏林動態

為老爸顧健康 高雄8月開設106場次就近社區篩檢

2024/08/08 12:54

高雄市社區篩檢及衛教活動，方便民眾就近前往做健康篩檢。（高雄市衛生局提供）

高雄市社區篩檢及衛教活動，方便民眾就近前往做健康篩檢。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天是8月8日父親節，歡慶的同時，也別忘了關注老爸的健康，高雄市衛生局為了讓市民就近參與健康篩檢，8月份特別在全市38個行政區舉辦106場次社區篩檢活動，提供糞便潛血、口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層、乳房X光攝影、子宮頸抹片檢查等篩檢項目，呼籲帶著老爸全家一起做免費健康檢查。

衛生局指出，今年50歲的李先生接受衛生所邀約於果菜市場舉辦社區篩檢活動，出發前想到70歲的爸爸身體健康從未篩檢過，於是帶著李爸爸一起去做糞便潛血檢查，結果李爸爸檢查報告異常，於是到院所回診接受大腸鏡檢查，發現大腸長了息肉並即早切除。衛生局說，糞便潛血檢查沒有侵入性且檢查前不必限制飲食，只需要帶健保卡至醫療院所或社區站領取採便管，在家中自行採樣後送回等待結果，即可檢查完畢。

高雄市衛生局長黃志中呼籲，政府補助50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，大腸癌的早期並無症狀，最可靠的方法就是定期接受大腸癌篩檢。依據癌症篩檢資料顯示，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人有大腸癌。若篩檢結果為陽性者，超過6個月以上才做大腸鏡，得到大腸癌的風險增加3成，若一直未接受大腸鏡檢查，則大腸癌的死亡風險增加6成4。

社區篩檢除提供糞便潛血檢查，另有口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層，以及女性乳房X光攝影檢查、子宮頸抹片檢查等篩檢項目，可至衛生局癌症篩檢便利網首頁／社區篩檢場次查詢。

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