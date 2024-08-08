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健康 > 杏林動態

新竹台大分院竹東院區獲贈鋼琴 悠揚樂聲慰藉心靈

2024/08/08 11:33

新竹台大分院推動音樂志工的服務，生醫竹東院區也跟進以音樂療癒人心的腳步，3院區共同營造優質的就醫環境 。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院推動音樂志工的服務，生醫竹東院區也跟進以音樂療癒人心的腳步，3院區共同營造優質的就醫環境 。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「山歌響起-新竹台大分院竹東院區鋼琴捐贈儀式」今（8日）上午9點，由捐贈人郭峻銨先生開琴揭幕，現場演奏客家本色、桃花開、望春風等多首耳熟能詳的曲子，期透過悠揚動人的旋律，傳送給來院就醫的病人及家屬，能暫時緩解焦慮、不安的情緒，也為辛苦忙碌的醫護人員帶來心靈的慰藉。

新竹台大分院院長余忠仁表示，竹東院區位於溪南地區交通樞紐的竹東鎮，緊鄰五峰及尖石等山區偏鄉，以亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主，這次在泌尿部醫師張成業的牽線下，感謝郭峻銨先生愛心捐贈直立式二手鋼琴，未來將在音樂志工的協助下，讓就醫環境更加溫馨、友善及具人文藝術氣息。

捐贈者郭峻銨曾於國中、小學的音樂社團擔任指導老師，也曾於社區大學授課，後來開設音樂教室教授鋼琴至今，在音樂的教學傳授上不遺餘力。過去就曾在新竹醫院擔任音樂志工，演奏獲得不少迴響，這次捐贈家中鋼琴予竹東院區，並將長期於竹東院區擔任音樂志工，繼續以音樂服務民眾。

新竹台大分院最早自2010年起，於新竹醫院大廳開始音樂志工的服務，生醫竹北院區也去年開始，提供音樂志工於固定時段演奏服務，現竹東院區跟進以音樂療癒人心的腳步，3院區共同營造優質的就醫環境。

竹東院區的音樂饗宴，訂於每週一及週三的上午，於1樓大廳進行演奏，邀請在地鄉民共襄盛舉。也歡迎對音樂演奏服務有興趣者加入志工的行列，電話：（03）5943248#541159竹東院區李社工。

新竹台大分院竹東院區鋼琴捐贈者張峻銨先生於開琴儀式中，帶來客家本色、桃花開等歌曲，祝福民眾父親節快樂。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院竹東院區鋼琴捐贈者張峻銨先生於開琴儀式中，帶來客家本色、桃花開等歌曲，祝福民眾父親節快樂。（新竹台大分院提供）

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