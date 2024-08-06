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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

甜蜜不發福 營養師傳授父親節大餐健康食法

2024/08/06 13:14

陳佳宜指出，父親節大餐，甜點如布丁或蛋糕盡量以新鮮水果取代，降低糖份的攝取也可助消化。（記者蔡淑媛攝）

陳佳宜指出，父親節大餐，甜點如布丁或蛋糕盡量以新鮮水果取代，降低糖份的攝取也可助消化。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕後天（8日）就是父親節，台中醫院提醒準備享用父親節大餐的朋友，注意六大類食物均衡攝取，選擇低油及清淡烹調的食物，前往吃到飽餐廳應控制食量勿過量，才能讓爸爸度過一個健康無負擔的父親節。

歡度父親節，許多人選擇到外面自助式吃到飽餐廳朋友，台中醫院營養師陳佳宜認為最重要的就是要控制自己食物的攝取量，比如選擇海產或魚類等油脂成分低的主食、或小份量的牛排或雞肉；另常見的味噌湯料理鈉含量比較高，高血壓的父親要適可而止，蔬菜類可以選擇生菜沙拉佐以和風醬取代熱量高的千島醬，甜點如布丁或蛋糕盡量以新鮮水果取代，降低糖份的攝取也可助消化。

父親節大餐後的水果，陳佳宜建議盡量以新鮮水果取代鮮果汁，另外父親節蛋糕或甜點，建議有糖尿病或高血脂的爸爸們蛋糕與甜點攝取量應適可而止，飯後飲料則盡量選擇無糖綠茶或黑咖啡，才能讓父親享受一個吃的開心、健康無負擔父親節。

台中醫院今（6）天特別前往樂成宮舉行「健康吃父親節大餐、甜蜜不升糖」講座。陳佳宜也說，在家中烹調父親節大餐，建議菜單以六大類均衡飲食為基礎，包括乳品類、全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、豆魚蛋肉類及油脂、堅果種子類要均衡攝取，另建議應多採用富含豐富纖維質的食物，例如如蔬菜類、未精緻的全榖雜糧類幫助消化。

其中蛋白質來源，陳佳宜建議以油脂成分較低的黃豆類製品、魚類、白肉或海鮮等為優先選擇，每餐攝取量則違約一掌心的豆魚蛋肉類，搭配每餐蔬果至少要有3份蔬菜兩份水果，才能均衡飲食。

烹調方式盡量避免油炸、油煎的烹調方式，改採用清蒸、水煮、涼拌、燒、烤、燉、滷等方式減少烹調用油的使用量；使用油品則建議選擇大豆沙拉油或葵花油等植物油烹調，不要選擇動物性油脂增加心血管負擔。

陳佳宜指出，父親節外出吃到飽要控制食物攝取量，選擇海產或魚類等油脂成分低的主食、或小份量的牛排或雞肉，生菜沙拉佐以和風醬取代熱量高的千島醬。（記者蔡淑媛攝）

陳佳宜指出，父親節外出吃到飽要控制食物攝取量，選擇海產或魚類等油脂成分低的主食、或小份量的牛排或雞肉，生菜沙拉佐以和風醬取代熱量高的千島醬。（記者蔡淑媛攝）

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