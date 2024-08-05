健康網》美國市售黑巧克力 重金屬鉛與鎘超標

美國抽查發現，美國市售黑巧克力恐有重金屬超標問題。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人愛吃黑巧克力，然有研究發現，美國市面上有不少黑巧克力產品，被重金屬鉛與鎘汙染，若大量或長時間食用恐有健康疑慮。

外媒《gwtoday》報導，一份發表在《營養學前線》（Frontiers in Nutrition）之研究指出，由美國喬治華盛頓大學（George Washington University）團隊在2014年到2022年間，約分析了72種可可產品，發現43%的產品含的鉛濃度；並且有35%實驗品含的鎘超過加州之標準。

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依照加州標準，鉛的每日容許攝取量為0.5微克，鎘的容許量為4.1微克。不過若是美國FDA設定的標準來看，鉛的含量都在標準範圍內。

研究團隊僅鎖定黑巧克力相關產品，因為含有較高含量的可可，未加入糖等其他添加物。研究說明，單次食用或一次僅食用30公克，可能不會對健康構成風險；但若大份量食用，或食用次數多，影響較大。另外，研究團隊表示，「幼兒、孕婦與大量食用者，風險較高。」

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