竹北推買菜券送防疫包！8月10日 竹北大遠百、家樂福快閃

竹北市大禮包防疫抗菌潔手洗沐組。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今（1日）宣布表示，第6波新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情近日再升溫，疾管署也示警，COVID-19確診數可能一路擴大到8、9月來到高峰，為提醒持續防疫，推廣市民落實個人手部衛生及呼吸道禮節，將舉辦防疫禮包結合推廣市場經濟活動。

竹北市長鄭朝方表示，今年2月開辦買菜禮券，深獲婆婆媽媽及市場攤商喜愛，並期待活動續辦。而菜籃族是街頭巷尾最佳防疫大使，為了持續深化全民防疫觀念，並刺激市場消費，因此選定8月10日開辦第二波活動，此外，為開發不同消費族群，這次特別挺進竹北大遠百及家樂福辦理快閃，也為市場大外宣。

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鄭朝方進一步說，大禮包有含天然精油成分的防疫抗菌潔手洗沐組，提醒市民手部清潔可以防止手鼻傳染，口罩套讓市民養成隨時攜帶口罩的習慣。而防疫買菜禮券以現金付款外，也能使用行動支付，以1000元換購等值買菜禮券，並獲得超值好禮。

8月10日下午2點30分在竹北大遠百7樓客家樓近手扶梯出入口，額外加碼200元大遠百購物金；同日下午4點30分在家樂福2樓出入口，提供憑當日在家樂福消費滿500元發票就贈美式咖啡一杯，限量500份。

「竹北市場防疫振興買菜禮券」可於市內3市場2攤集區使用至9月底。竹北市公所為傳統市場注入新活力與創新巧思，並以刺激經濟帶動全民防疫，更藉由菜籃族的力量，將防疫好禮帶回家中為家人健康把關，一舉兩得實現鄭市長推動地方經濟發展的承諾。

竹北市公所推出「竹北市場防疫振興買菜禮券」，可於市內3市場2攤集區使用至9月底。（竹北市公所提供）

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