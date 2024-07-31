熟男看過來！童綜合公益攝護腺篩檢 8月5到9日登場

童綜合公益攝護腺篩檢 8/5-8/9登場 。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕攝護腺癌在台灣男性癌症的發生率排名第四，在2021年攝護腺癌新個案人數近7500人，新發生病例已經為子宮頸癌的5倍多。童綜合醫院守護民眾健康不遺餘力，多年來推廣攝護腺PSA篩檢，今年是第六年辦理免費篩檢服務，今（31）日在父親節前夕舉辦「公益攝護腺PSA篩檢」啟動典禮，藉由活動喚起民眾正視攝護腺癌篩檢的重要性。

許多男性上了年紀常有解尿不順困擾，70歲張姓男子說，參加社區舉辦的攝護腺免費篩檢活動，篩檢後發現攝護腺特定抗原（PSA）指數為5.441ng/ml （正常值應小於4ng/ml），由童綜合院長歐宴泉看診並切片檢查發現罹患攝護腺癌第一期，經攝護腺癌海福刀手術，消融癌細胞後重獲健康，目前只需定期回診追蹤。

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童綜合研發創新中心院長歐宴泉院長表示，子宮頸癌自從1995年開始進行子宮頸癌篩檢，直到2021年統計資料指出，經過了26年的篩檢加上疫苗的推廣接種，也促使子宮頸癌發生率降低了七成。但攝護腺癌在2004年的發生率已高於子宮頸癌，2021年發生率為子宮頸癌的5倍多，死亡機率也為子宮頸癌的2.5倍。目前攝護腺癌診治的挑戰及隱憂是發生率與死亡率都逐年增加，並且診斷年齡偏高，特別是晚期第三、四期病人也佔了總發生率的2/3，還有很多病患無法得到適切妥善的治療。

歐洲泌尿科醫學會與歐洲腫瘤醫學會對攝護腺癌的治療指引，表示篩檢要從50歲開始，並有家族病史民眾則應從40歲就開始篩檢。

歐宴泉強調，國際知名醫學雜誌曾指出，早期診斷和有效的治療策略，可降低攝護腺癌死亡率，需要政府完善的公衛計畫，並醫院與各醫學會的相互配合，推動全面性大規模的篩檢活動，再彙整篩檢資料進行大數據數位分析，才能有效進行攝護腺癌治療。

童綜合總院長童敏哲表示，8/5-8/9上午8:30到12:00，也將在梧棲院區一樓大廳進行免費PSA篩檢抽血服務，只要是50歲以上男性民眾，或40歲以上具攝護腺癌家族病史民眾，或醫院員工、員工家屬，都可持攜帶健保卡（免掛號費、免空腹）到場進行檢查，鼓勵並歡迎符合資格男性踴躍參加。

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