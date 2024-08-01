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健康網》每一口都濃郁！「加整塊咖啡冰磚」 2應用必收藏
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天喝冰咖啡醒腦又消暑！拿出「咖啡冰磚」，快速、方便、美味不變，農糧署表示，將優質咖啡做成冰磚，融化後味道不變又清涼，推薦應用在2種喝法，包括：咖啡拿鐵、西西里咖啡。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，優質國產咖啡做成咖啡冰磚，融化後味道也不會變淡，首先準備濾掛咖啡及熱水150g，先注入約90℃熱水，淹過咖啡粉後靜置20秒 ，再以繞圈方式分2至3段緩慢注水，漏完取下，待冷卻後即可裝入製冰盒冷凍。
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2大應用
●咖啡拿鐵：使用材料為咖啡磚3塊、鮮奶150g，將咖啡磚加入鮮奶。
●西西里咖啡：使用材料為咖啡磚10塊、雪碧65ml、檸檬汁1/2顆，將咖啡磚加入雪碧、檸檬汁。
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