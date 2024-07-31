3D列印客製化脛骨截骨矯正術 膝蓋內翻患者恢復「膝」望

台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕57歲陳女士先天有左膝關節內彎，隨著年紀增長日趨嚴重，需到診所及醫療院所打針及藥物治療，後期症狀加劇，蹲下起身時也會明顯刺痛，外觀出現長短腳變形，走路跛行，經轉介至醫學中心，骨科醫師發現陳女士左膝關節內彎已達15度，導致膝軟骨長期磨損，發炎狀況嚴重，診斷為左膝關節內翻且退化，安排陳女士進行3D列印客製化脛骨截骨矯正手術，將膝蓋歪斜角度精準矯正，解決長期以來困擾。

台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗說，過去很多人的觀念是等到關節磨損嚴重後再考量接受人工關節置換，但由於人工膝關節平均使用年限約10至15年，若太年輕就換的話，一生中可能還需接受再置換，因此對於比較年輕的病人，會建議進行脛骨截骨矯正手術，脛骨是小腿主要的骨頭，此術式是於脛骨上端內側靠近膝關節附近，向外上斜切出一道切線，並經由撐開此切口至預期的角度後，打上鋼板固定，以達到矯正的目的，使彎曲的角度恢復正常。

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洪碩穗說，傳統脛骨截骨矯正手術，無論是下刀位置、脛骨的斜切角度或是撐開厚度等，醫師需憑自己的經驗及技術，於手術中透過目測及頻繁比對X光片的方式進行判斷，手術結果也時常不如預期，而「3D列印客製化導板」是近年發展的輔助手術，相較於傳統方式，經由此方式可提升手術準確度。

洪碩穗指出，利用電腦斷層影像重組出病人的脛骨立體結構，用程式模擬脛骨斜切角度及撐開厚度，設計出病人專屬的截骨導板，並列印成實體，手術時，醫生將此導板固定在脛骨表面輔助執行截骨，則可精準完成矯正手術及縮短手術時間。

以陳女士為例，醫療團隊依據電腦術前運算資料，使用輔助導板將脛骨撐開至運算角度，並於切縫中植入異體骨，釘上鋼板固定即完成手術，由於使用的是異體骨，骨頭癒合速度較快，陳女士術後觀察一天即出院，約2個月後就無須支架護膝及柺杖輔具行走，恢復狀況良好。

陳女士手術前下肢長片X光。（台北慈濟醫院提供）

陳女士手術後（右）下肢長片X光。（台北慈濟醫院提供）

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