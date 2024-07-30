北市7月增11例登革熱境外移入 颱風後1週為防治關鍵期

衛生局呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」預防登革熱。（台北市衛生局提供）

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市今年截至7月28日累計35例登革熱境外移入病例，其中7月新增11例為單月病例數最多，衛生局除呼籲民眾，暑期旅遊旺季前往登革熱流行地區旅遊務必做好防蚊措施，也提醒日前凱米颱風過境帶來豐沛雨量，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，主動巡視並清除戶內外的積水容器，以降低登革熱的傳播風險。

衛生局統計，北市2024年截至7月28日累計35例登革熱境外移入病例，其中7月新增11例為單月病例數最多，進一步分析，感染來源國家以印尼16例最多，其次分別為泰國6例，馬來西亞、新加坡及馬爾地夫各3例，菲律賓、越南各1例，其他國家2例。

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對此，衛生局呼籲，適逢暑期出國旅遊旺季，目前印尼、柬埔寨、寮國、泰國等東南亞國家登革熱疫情上升，民眾欲前往務必做好防蚊措施，如儘量穿著淺色寬鬆長袖衣褲，並選擇有紗窗、紗門或蚊帳且衛生設備良好的住宿地點，外出時可使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑；而由於登革熱潛伏期為3至14天，民眾返國後若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、噁心或腹痛等登革熱疑似症狀要儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

此外，衛生局指出，日前凱米颱風過境帶來豐沛雨量，登革熱病媒蚊蟲卵孵化時間約4至7天，因此颱風後1週為登革熱防治關鍵期，民眾除落實家戶內外環境巡檢，排除花盆底盤、廢輪胎、廢棄馬桶、保麗龍、冷氣機滴水桶及帆布等積水；針對水生植物花器，應至少每週換水1次，底部水盤亦應定期清倒，換水及清倒時將容器內部用力刷洗，以去除蚊子蟲卵。

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