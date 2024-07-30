邊境攔截輻射食品！去年至今已3批違規

一批自立陶宛進口的「黃蘑菇」被檢出輻射物質「銫-137 」超標。（食藥署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（30日）公布最新邊境查驗結果，一批自立陶宛進口的「黃蘑菇」被檢出輻射物質「銫-137 」超標，2公斤不合格產品已在邊境退運或銷毀，食藥署統計，去年也有兩批自法國進口的「冷凍黃蘑菇」檢出輻射超標問題，今年將持續針對法國、立陶宛進口的黃蘑菇採取最嚴格的監視查驗。

食藥署副署長林金富說明，根據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」銫-134與銫-137的總和限量為每公斤100貝克。這批由聯馥食品股份有限公司進口的「黃蘑菇」，被檢出銫-137每公斤140.1貝克，製造廠為LA TABLE DE ROLAND，推估是種植蘑菇的椴木、太空包遭原子塵污染，違規產品共2公斤已在邊境退運或銷毀。

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林金富指出，2022年元旦至今年7月22日止，邊境共攔截到3批輻射超標食品，除了今天公布的立陶宛黃蘑菇，另自法國進口的13批產品中也攔查出2批違規，被檢出「銫-137」每公斤124.1至184貝克，食藥署將持續針對立陶宛與法國輸入的黃蘑菇採取監視查驗管制措施。

食藥署今天公布的邊境查驗結果共有14項違規，以「農藥殘留」違規最多，包括美國的沙朗牛肉用調味料、義大利麵醬，日本的鮮櫻桃、蜜柑2批，中國花椒、韓國紫蘇籽粉、越南出口辣椒粉。另有防腐劑違規包括中國的「西印度櫻桃萃取物」、菲律賓「塗抹起司」、韓國「涼拌青海菜」，及甜味劑違規韓國「涼拌小黃瓜絲」。

值得注意的是，知名美式牛排店Texas Roadhouse「路德斯股份有限公司」上週有兩批美國進口調味料被檢出致癌物「環氧乙烷」，本週再有一批「沙朗牛肉用調味料」違規，檢出「環氧乙烷」每公斤0.8毫克，全批調味醬料204.12公斤在邊境退運或銷毀；林金富說，美國進口調味醬料近半年已累積10批不合格，已在7月23日函請美國說明不合格原因，並在9月5日前提出改善或預防措施。

知名美式牛排店Texas Roadhouse「路德斯股份有限公司」本週再有一批「沙朗牛肉用調味料」違規，檢出「環氧乙烷」每公斤0.8毫克。 （食藥署提供）

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