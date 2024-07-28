健康網》出國旅遊兼近視雷射？ 醫示警跨國手術5風險

醫師提醒，跨國做近視雷射手術具有潛在風險，別為了省下手術費用，而背負較高風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為擺脫戴眼鏡困擾，近年來許多人進行近視雷射手術，又因疫情解封，不少網紅選擇赴韓接受手術；對此，諾貝爾眼科診所主治醫師林宜鴻表示，民眾看準手術價格不貴又能順便觀光，十分心動。不過，跨國做近視雷射手術具有5大潛在風險，包括：術後追蹤和照顧困難、術後溝通不良、潛在費用、法律與醫療標準差異，以及手術流程影響成果，別為了省下手術費用，而背負較高風險！

林宜鴻在臉書專頁「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」發文分享，之前有病人看到女網紅飛去韓國做矯正近視手術—鏡片植入手術，而前來諮詢手術，在諮詢過程中，他也提到，不少朋友想去韓國做近視雷射手術，因為手術價格較便宜，加上可以順便出國觀光，非常心動。

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林宜鴻直言，不過，跨國做近視雷射手術具有5大潛在風險，別為了省下手術費用，而讓自己背負較高的跨國手術風險：

●術後追蹤和照顧的困難：即使手術成功，但術後照顧不妥善，也會影響整體視力。不只如此，進行跨國手術，返台後的術後回診可能會成為大問題，無法一直飛回韓國回診。

●術後溝通不良的風險：若術後發現視力不良，想要轉回台灣做後續處理時，容易遇到手術不是在台灣做，使台灣醫師須與韓國醫師了解手術狀況與數據，相對較困難的困境。另外，語言障礙和跨國溝通的困難，也可能影響術後的治療效果。

●潛在的隱性費用：雖然手術費用較低，但若術後需多次回診，可能累積的機票、住宿和其他費用等額外的花費，應該納入考量。

●法律與醫療標準的差異：各國醫療標準和法律規範不同，一旦發生醫療糾紛，處理起來會更加複雜。尤其台灣醫療保險和法律保障，可能無法完全適用於國外手術。

●手術完整流程影響成果：為了能在短短幾天完成手術，即使有聘僱韓文翻譯仲介同行，術前評估是否依照病人個人狀況詳細說明，或術後追蹤是否有完善配套，都會影響手術的最終成果。

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