健康網》舒緩眼睛乾澀不適 醫推「護眼」4營養素

鮭角和鯖魚富含 Omega-3 脂肪酸，可以幫助減輕眼部發炎，增加眼睛表面的潤滑度，從而減輕乾眼症的不適感。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常使用電腦或手機的3C族易有眼睛乾澀問題，除了使用人工淚液舒緩不適外，五福諾貝爾眼科診所執行院長，也是主治醫師粘靖旻指出，補充Omega-3脂肪酸、維生素A、抗氧化劑和高水分食物可以舒緩乾眼症。

粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文指出，乾眼症是很常見的眼部疾病，常有人問有沒有什麼食物可以舒緩乾眼症 ？因此特別推薦含有護眼營養素的食物。

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●Omega-3脂肪酸

富含 Omega-3 脂肪酸的食物包括鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等，可以幫助減輕眼部發炎，增加眼睛表面的潤滑度，從而減輕乾眼症的不適感。

●維生素A

維生素A是眼睛健康所必需的營養素之一，對於保護眼睛表面的黏膜和增加淚液分泌有著重要作用。

富含維生素A的食物包括胡蘿蔔、南瓜、菠菜、甜椒等。增加這些食物的攝取有助於改善眼部乾燥和刺痛的感覺，緩解乾眼症的症狀。

●抗氧化劑

抗氧化劑有助於減少細胞受到自由基損傷的情況，保護眼睛組織和黏膜的健康。像是藍莓、綠茶、番茄等，這些食物可以幫助提高眼部組織的抵抗力，減少乾眼症的發生和舒緩乾眼症的症狀。

●高水分食物

保持身體充足的水分對於緩解乾眼症非常重要，而高水分食物可以幫助補充身體的水分需求。富含水分的食物包括：西瓜、黃瓜、番茄、芹菜等。增加這些水果和蔬菜的攝入量可以提高體內水分含量，從而改善眼部的乾燥感和不適感。

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