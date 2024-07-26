限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》舒緩眼睛乾澀不適 醫推「護眼」4營養素
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕常使用電腦或手機的3C族易有眼睛乾澀問題，除了使用人工淚液舒緩不適外，五福諾貝爾眼科診所執行院長，也是主治醫師粘靖旻指出，補充Omega-3脂肪酸、維生素A、抗氧化劑和高水分食物可以舒緩乾眼症。
粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文指出，乾眼症是很常見的眼部疾病，常有人問有沒有什麼食物可以舒緩乾眼症 ？因此特別推薦含有護眼營養素的食物。
請繼續往下閱讀...
●Omega-3脂肪酸
富含 Omega-3 脂肪酸的食物包括鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等，可以幫助減輕眼部發炎，增加眼睛表面的潤滑度，從而減輕乾眼症的不適感。
●維生素A
維生素A是眼睛健康所必需的營養素之一，對於保護眼睛表面的黏膜和增加淚液分泌有著重要作用。
富含維生素A的食物包括胡蘿蔔、南瓜、菠菜、甜椒等。增加這些食物的攝取有助於改善眼部乾燥和刺痛的感覺，緩解乾眼症的症狀。
●抗氧化劑
抗氧化劑有助於減少細胞受到自由基損傷的情況，保護眼睛組織和黏膜的健康。像是藍莓、綠茶、番茄等，這些食物可以幫助提高眼部組織的抵抗力，減少乾眼症的發生和舒緩乾眼症的症狀。
●高水分食物
保持身體充足的水分對於緩解乾眼症非常重要，而高水分食物可以幫助補充身體的水分需求。富含水分的食物包括：西瓜、黃瓜、番茄、芹菜等。增加這些水果和蔬菜的攝入量可以提高體內水分含量，從而改善眼部的乾燥感和不適感。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
網友回應