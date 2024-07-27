健康網》紫外線指數超過3快防曬 食藥署教「要遮擦」3字訣

食藥署提醒，出門要適時撐陽傘、戴帽子、戴太陽眼鏡，穿長袖衣服「遮」陽；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季出門旅遊，最害怕曬傷。衛福部食藥署指出，如果要做戶外活動，可以參考交通部中央氣象署發布的紫外線指數，超過3就建議採取防曬措施：「要」避免上午10點至下午3點間曝露於陽光下。出門適時撐陽傘、戴帽子、戴太陽眼鏡，穿長袖衣服「遮」陽；並「擦」上適當防曬劑，防止肌膚曬傷、曬黑。

出去玩流汗流太多，防曬劑很容易流光光，食藥署在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文指出，在容易出汗環境下，每2到3小時應重新塗抹，或用毛巾擦拭過肌膚後，再重新塗抹。

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食藥署提醒，戶外旅遊時，容易長時間暴露在陽光下，如果去海邊、高山等無遮蔽物的地方，紫外線暴露量就會增加。加上旅遊過程中不斷活動，非常容易出汗，汗水容易將防曬劑流掉，降低防曬功能，當然肌膚就更容易曬黑曬傷了。

此外，要留意挑選的防曬劑防曬係數是否足夠，並且適度補擦。建議要戶外活動時，還是要搭配物理性防護才足夠。

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