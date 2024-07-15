米粒大小的光控裝置！ 有望開啟體內癌症治療新時代

美國聖母大學的研究人員開發出一種突破性的無線LED裝置，可以植入體內治療難以觸及的癌症。此裝置與光敏染料一起使用，能殺死癌細胞並刺激免疫系統更有效地針對癌症。（取自University of Notre Dame）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對付難纏的體內深層腫瘤，科學家們找到了新的武器！美國聖母大學（University of Notre Dame）的科學家團隊研發出一種可植入的無線 LED 裝置，只有米粒大小，卻能透過光線和特殊染料精準殺死癌細胞，並同時啟動免疫系統，為癌症治療帶來新的希望。

據《每日科技網》（scitechdaily）7月13日報導，特定波長的光線搭配光敏藥物，已被證實可以有效且非侵入性地治療皮膚表面或淺層的癌症。然而，對於位於身體深處，被組織、血液和骨骼遮蔽的腫瘤，光線療法一直難以施展。

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為了將光線的治療效益帶給這些難以觸及的癌症，聖母大學的工程師和科學家團隊設計了一種可植入的無線 LED 裝置。這種裝置結合光敏染料後，不僅可以摧毀癌細胞，還能激發免疫系統對抗癌細胞的反應。這項研究成果近日發表《光診斷與光動力療法》（Photodiagnosis and Photodynamic Therapy）期刊上。

研究團隊發現，不同顏色的光線穿透組織的深度不同，其中綠光雖然穿透力較弱，但卻能對癌細胞產生更強的殺傷力。治療過程中，首先需要將含有光吸收分子的染料注入癌細胞。接著，植入的 LED 裝置會被啟動，發出綠光。染料吸收光線後，會將光能轉移到癌細胞內，使細胞自身的氧氣變成毒性物質，就像啟動了癌細胞的「自殺程序」。

值得注意的是，這種療法引發的細胞死亡方式，被稱為「細胞焦亡」（pyroptosis）。細胞焦亡是一種劇烈的細胞死亡方式，會釋放出大量的發炎信號，猶如向免疫系統發出「警報」，吸引免疫細胞前來清除癌細胞。

「我們的目標是誘發少量的細胞焦亡，」研究團隊成員之一、生物化學教授史密斯（Bradley Smith）解釋道，「這些死亡的癌細胞會像『信號彈』一樣，引導免疫系統識別並攻擊其他癌細胞。」

目前，研究團隊正在進行動物實驗，觀察這種療法是否能激發免疫系統，使其主動識別並攻擊其他部位的癌細胞。初步結果顯示，這種療法在小鼠身上展現出良好的效果。

這種 LED 裝置只有米粒大小，可以直接注射到腫瘤內，並透過外部天線無線操控，不僅能直接治療腫瘤，還能監測腫瘤的反應，並根據需要調整光線強度和照射時間，為未來的癌症治療帶來無限可能。

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