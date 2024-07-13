健康網》防富貴手別擦錯！ 食藥署：先塗藥膏再擦護手霜

食藥署表示，治療富貴手若需同時使用外用藥膏及護手霜，又擔心會影響藥膏濃度和效果，可以先塗藥膏，間隔15至30分鐘以上再擦護手霜；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疫情期間養成酒精消毒的習慣，讓手部乾癢、龜裂問題越來越多！為了維持手部保濕，許多人都會使用護手霜。但若富貴手情況加重，皮膚科醫師也開了藥膏，到底該如何擦？食品藥物管理署表示，可以先塗藥膏，間隔15至30分鐘以上再擦護手霜。有富貴手的人，應避免接觸清潔劑、酒精等，以及甜食或燥熱的飲食。

食藥署表示，富貴手屬於乾燥型的濕疹，舉凡醫療人員、美髮人員、餐飲人員等，長時間反覆接觸刺激物質或戴手套者，都是富貴手的高危險族群。此外，女性、抽菸、汗皰疹及異位性皮膚炎，都與富貴手有正相關。

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食藥署表示，預防富貴手應避免接觸刺激性物質如清潔劑、酒精等，若需接觸可戴手套隔離，或選擇溫和清潔劑適度洗手；圖為情境照。（圖取自photoAC）

藥膏與護手霜隔著擦

若經皮膚科醫師診斷，開立含有保濕成分之外用藥膏，或外用類固醇藥膏，應該如何使用以發揮最大效益呢？食藥署說明，藥膏應依據醫師開立醫囑方式使用，一般來說，可早、晚擦一次，若需同時使用外用藥膏及護手霜，又擔心會影響藥膏濃度和效果，可以先塗藥膏，間隔15至30分鐘以上再擦護手霜。

食藥署指出，護手霜的成分多為凡士林或礦物油，可選擇無香料的產品，較不易過敏。用量要適中、塗抹要輕柔，若有其他問題，可以諮詢醫師、藥師或藥劑師。另外，手部日常保養很重要，應避免接觸刺激性物質如清潔劑、酒精等，若需接觸可戴手套隔離，或選擇溫和清潔劑適度洗手。飲食方面可避免甜食或燥熱的飲食，並補充充足的水分與睡眠。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第982期

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