聖馬爾定醫院一站式出院服務 獲全國品管圈特優獎

醫事部組長邱瓊慧（左四）此次還獲得潛力圈長獎，院長陳美惠給予肯定。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕聖馬爾定醫院為有效提升病房使用率，創新提供一站式出院服務，讓患者從結帳、領藥等集中住院樓層護理站辦理，出院作業時間從平均56分鐘縮短為平均34分鐘，獲得由先鋒品質管制學術研究基金會舉辦的第216屆全國品管圈大會特優獎。

聖馬爾定醫院的住院事務組一線人員觀察到病患及家屬辦理出院，常要來回奔波於病房護理站、批價櫃檯、領藥櫃檯等不同樓層，每一關聯繫、帳款核對、等待醫療處置等時間冗長，連帶影響其他住院患者等床時間，由醫療事務部、護理部、藥劑科組「便利圈」，以「運用精實管理提升出院作業效率」為主題，提出一站式出院服務具體改善。

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聖馬爾定醫院表示，一站式出院服務透過每天自動檢核住院帳務正確性，以Line或簡訊提前告知帳款，讓病患家屬預先準備，其次請醫師提前開立醫囑，最後精簡診斷書用印流程、出院帶藥等，都改到護理站辦理。

帶小孩住院的民眾表示，以前要帶著孩子跑上跑下辦理出院手續，現在直接在住院樓層的護理站辦理，方便多了。

聖馬爾定醫院說，此次品管專案，減少出院病患搭乘電梯的耗能每年約1279度用電，相當減少約823公斤碳排放，附加效益節能減碳又能響應ESG永續發展目標。

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