健康網》關鍵不在甜度！ 瘦身選芭樂 腎友別吃楊桃

嘉義縣精緻農業協會提到，食用芭樂時別加鹽或梅粉，避免鈉和糖攝取過多，芭樂表皮維生素C豐富，清洗時也別過度搓洗或削皮，否則營養會流失；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥可以吃水果嗎？為什麼水果都挑比較不甜的吃，還是瘦不下來?嘉義縣精緻農業協會表示，熱量的關鍵其實在於碳水化合物的總量，因此不甜的水果熱量也不見得低，若瘦身時真的想吃，推薦升糖指數較低的芭樂；有腎臟疾病的患者應避免食用楊桃，可能會出現中毒狀況。

臉書專頁「社團法人嘉義縣精緻農業協會粉絲團」發文表示，其實不甜的水果熱量也不見得低，就只是不甜而已，水果的熱量是分種類的，事實上甜不甜的熱量差不多，若瘦身時真的想吃，推薦升糖指數較低的芭樂，即使是甜一點的芭樂也可以。

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嘉義縣精緻農業協會表示，水果的甜度主要由果糖和葡萄糖決定，但這些糖只佔總熱量的一小部分，「熱量的關鍵」其實在於碳水化合物的總量，糖尿病患者食用依舊要以份量來計算。

芭樂升糖指數低 含豐富維生素C

同樣是芭樂，有些比較甜，有些比較不甜，但它們的熱量差異其實很小，嘉義縣精緻農業協會指出，一般而言，一顆中等大小約200克的芭樂，熱量約60到80大卡，較甜的芭樂可能含有較多的糖分，但事實上總熱量的變化幅度並不大，「頂多只差個幾卡而已」；因此就有人認為，既然都要吃芒果、鳳梨、西瓜了，就選甜一點的吧，熱量根本沒差多少。這觀念有些許錯誤，還是要依照醫生建議的食用量，方可食用的；若真的想吃健康的水果，可以選擇升糖指數比較低的水果，例如芭樂，其升糖指數和莓果差不多。

水果糖含量一覽。（圖取自社團法人嘉義縣精緻農業協會粉絲團臉書）

嘉義縣精緻農業協會提到，e化時代來臨，上班族因生活壓力大、飲食不均衡，就可以每天吃點芭樂，補充容易流失的維生素C。然而，食用芭樂時別加鹽或梅粉，避免鈉和糖攝取過多；此外，因為芭樂表皮維生素C豐富，清洗時也別過度搓洗或削皮，否則營養會流失，日常飲食營養搭配要均衡，因此一天一顆芭樂即可、別過量；也別以芭樂取代蔬菜，畢竟兩者所提供的營養價值是不一樣的。

腎臟不好別吃楊桃 恐生中毒症狀

針對腎臟不好或洗腎患者，嘉義縣精緻農業協會建議這幾種水果要小心避免，包括：甜瓜、香瓜、哈密瓜等各種品種的甜香瓜類以及芭蕉、香蕉等各種品種的蕉類、桃子、水蜜桃、小番茄、奇異果、草莓、西瓜、黑棗、紅棗、蜜棗等棗類、火龍果、釋迦。

嘉義縣精緻農業協會表示，腎病患者千萬不能食用楊桃可能會要命，楊桃是所有水果中的最大禁忌，原因並不是因為鉀離子含量。據國健署指出，楊桃含有未明的神經毒素，腎功能不佳者無法正常代謝，食用後可能產生中毒症狀，如：打嗝、嘔吐等，嚴重可能會引起意識混亂，甚至死亡。

嘉義縣精緻農業協會提到，看似低鉀的水果也不要多吃，容易吃一吃就超標，像是鳳梨、芭樂、柚子、李子等 ，還是要維持小份量才最健康。如果想要知道自己想吃的水果是不是高鉀水果，也可以到食藥署的「食品營養成分資料庫」去查詢，或是直接詢問營養師，吃對飲食，才能顧好身體瘦得健康瘦得漂亮。

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