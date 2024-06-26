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南市食品重金屬抽驗 1件巴西蘑菇鎘超標下架
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市衛生局執行市售食品中重金屬抽驗，今（26）天公布抽驗結果，其中，1件由高雄市業者進口的巴西蘑菇，檢出重金屬鎘超標，不符規定。南市衛生局表示 ，已令業者立即下架及停止供應。
南市衛生局表示，這次抽驗市售食品的品項包括果菜類、菇類、食米、嬰幼兒食品及副食品等，共計抽驗14件檢體，檢驗結果有1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘不符規定，衛生局已令業者立即下架及停止供應。由於來源屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理，業者屆期若不改正者，可依違反食品安全衛生管理法規定，處新3萬元以上300萬元以下罰鍰。
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南市衛生局提呼籲民眾購買食品時，應慎選優良有信譽的餐飲店家消費，並注意產品包裝標示資訊，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味的產品。同時視需求適量購買，妥善保存並儘早食用完畢，以確保產品新鮮及食用安全。
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