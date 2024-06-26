台中傳鮮蚵中毒6人住院 食安處已派員採檢送驗結果2週後出爐

天氣炎熱，民眾吃海鮮應新鮮、煮熟。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近來天氣炎熱，食物保存不當易腐壞，台中市食安處上周接獲大甲李綜合醫院通報有6位民眾在沙鹿區一家燒烤店吃熱烤、烤鮮蚵，出現噁心、嘔吐等疑似食品中毒症狀，隨即派員到該餐廳稽查，發現有多項衛生缺失，責令限期改善，如複查不合格將開罰，並採集食物、環境等檢體送驗，預計最快兩週後有初步結果。

收治患者的大甲李綜合醫院指出，有民眾本月16日約朋友一起到一家熱炒店用餐，還自行烤生蚵吃海鮮，事後卻出現腹瀉、腹痛、噁心感，一天至少拉了7次肚子掛急診，檢查後疑似是感染性的食物中毒，住院治療，後來同行友人也出現類似症狀，相繼住院，總共6人住院，緊急通報衛生局，患者經過治療已返家。

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食安處表示，6月19日接獲大甲李綜合醫院通報，民眾6月16日晚間至沙鹿區某燒烤店用餐後，出現噁心、嘔吐等疑似食品中毒症狀，截至昨（25）日止共有6位民眾就醫，經診療後均已返家休養。

食安處說明，獲報當日立即派員至該餐廳稽查，現場計有生熟食刀具及砧板混用、冰箱中的生熟食材混放及餐具籃積塵等缺失事項，當場責令業者限期改善，若後續複查不合格，將依違反食品安全衛生管理法規定，處6萬元至2億元罰鍰；另當天也採集食物、環境等檢體送驗，預計最快兩週後有初步結果。

食安處前往燒烤店稽查、採檢。（食安處提供）

食安處前往燒烤店稽查、採檢。（食安處提供）

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