一天一杯全糖手搖飲 體重120公斤壯男險洗腎

夏季高溫，每天一杯手搖飲是生活小確幸，也提高腎臟病變風險。示意圖。（部立雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕22歲陳先生體格壯碩，身高180公分，體重超過120公斤，近期體重卻開始莫名下降，4個月掉了20公斤，原以為是瘦身有成，但伴隨著出現泡泡尿（蛋白尿）、工作容易疲倦等狀況，經前往醫院腎臟內科進行檢查，結果顯示空腹血糖250mg/dL、糖化血色素（HbA1c）達9%，確診糖尿病，且伴隨著第三期慢性腎臟病與腎衰竭，腎功能只剩下正常人的3至4成。

雙和醫院副院長、腎臟內科醫師吳美儀除開立血糖控制相關藥物外，也安排衛教師、營養師介入給予衛教指導，並叮囑得改善生活及飲食習慣，控制血糖、血壓，積極配合治療才能延緩腎功能下降。

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吳美儀提醒，手搖飲可以說是台灣人生活中的小確幸，珍珠奶茶更是風靡全球、引以為傲的「台灣之光」，但這些飲品大多是使用人工合成高果糖糖漿，會造成三高、脂肪肝及痛風等慢性病，也會導致孩童及青少年的心臟病風險升高，根據調查，台灣40歲以下的年輕族群，每天喝一杯含糖飲料的比率接近25%。

長期追蹤這群人，發現含糖飲料量與心血管疾病死亡風險有很強的連結。另外，也有致癌的風險，如胰臟癌等，臨床研究推測，近年來40歲以下年輕人胰臟癌增加，可能與含糖飲料的盛行有關。

吳美儀指出，一杯700毫升的全糖珍珠奶茶，其含糖量約62公克，已超過食藥署建議每日添加糖應低於50公克的上限；而今年2月哈佛公衛學院的研究指出，每天一杯以上的含糖飲料，就算每週運動量超過150分鐘，都無法抵銷其帶來心血管疾病風險，另外，雙和醫院腎臟內科的研究也發現，一天一杯含糖飲料量大幅提升罹患腎臟病的風險，亦可能造成糖癮、肥胖等問題，最新調查顯示，國人肥胖及過重率已達50.3%，民眾千萬不能輕忽。

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