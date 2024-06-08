補助6次兒童發展評估 國健署公告7月上路

國健署7日公告「兒童發展篩檢服務方案」，提供未滿7歲孩童6次兒童發展篩檢服務；情境照，圖中人物與本文無關。。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕國民健康署近期正式公告「兒童發展篩檢服務方案」，自7月1日起，提供未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務。國健署婦幼健康組簡任技正林真夙指出，該方案提供具體表格，讓醫師從動作、語言、認知、社會發展等面向進行發展篩檢，以及早發現異常並媒合早療資源介入。

林真夙說明，依美國疾病管制署建議，兒童發展篩檢和評估應包括發展監測、發展篩檢、發展評估，分別由家長、健康照護者、相關醫療專業人員執行，國健署因此自7月1日起，針對未滿7歲兒童，提供6次兒童發展篩檢服務。

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針對6次的篩檢時間點，林真夙指出，具健保身分之6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2 歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，會各補助1次篩檢服務，可配合7次兒童預防保健服務執行。

林真夙指出，這次的方案提供了醫師具體的篩檢項目表格，內容包括動作、語言、認知、社會發展等4個面向，且不同年齡群會有不同的檢核表格內容，兒科、家醫，或幼兒專科的醫師在檢查時可以按表操課，逐一檢視，確認孩童發展方面是否出現異常，並即時協助提供早療等資源。

此外，林真夙表示，這次方案經費來源為菸品健康福利捐，補助費用包括兒童發展篩檢服務費，每案每次400元，以及兒童發展篩檢異常個案轉介獎勵費，每案每次250元。

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