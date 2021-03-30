「童年逆境」會造成終身影響 心理師指導拆除情緒炸彈！

臨床心理師潘奕瑄引導民眾回顧童年經驗和現在情緒關聯。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕48歲蔡女士近來常感到沒來由的心情鬰悶低落，伴隨頭暈、疲勞、失眠等身心症狀，前往台北慈濟醫院身心醫學科諮詢，經臨床心理師潘奕瑄發現，蔡女士是受「童年逆境」影響，使她面對擔任好媽媽、好太太角色自我要求極高，對日常瑣事敏感而易焦慮，長年下來心理不堪負荷，經潘奕瑄引導她回顧童年經驗和現在情緒關聯，給予覺察情緒與放鬆方法後，如今蔡女士雖仍惋惜兒時生活艱辛，但已能體認現在生活掌握在自己手中，不再被過去所束縛。

潘奕瑄說，「童年逆境」是指孩童時期遭遇到心理、生理、社會方面的不利成長因素，國外許多研究發現，在家庭中遭遇肢體暴力、性侵、目睹家暴、遭父母羞辱或忽略等等逆境的孩子，因長期處於負面情緒與壓力中，較難學習如何調節情緒及建立健康的人際關係，成年後得到各種身心疾病的機率也越高。

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以蔡女士為例，其童年時期遭到父母慣性地貶低、情感忽視，造就成年後容易自卑、過度敏感的個性，只有扮演「完美母親與太太」的角色，才能讓她自覺有存在的價值，但長期的焦慮情緒卻也造成先生與兒子的負擔，更開始阻礙兒子發展青少年應有的獨立性。

潘奕瑄說，童年的不愉快可能來自父母的不當言行，或其因缺乏正確教養觀念、本身尚有未釋懷的負面成長經驗，而無法適當扮演父母角色，但也可能是因管教方式不適合孩子特質所致，比如有些孩子天生即有易焦慮的特質，若父母仍以嚴厲高壓的方式管教，則其承受的壓力就容易過大，進而引發情緒與人際困擾、問題行為，影響人格發展。

潘奕瑄指出，成長過程中，整合並接納自己面對父母的正向與負向情緒，是每個人邁向健康成熟人格的必學功課，世上沒有一體適用的完美教養方針，父母與孩子各有其限制與特質，執著於歸咎對錯無助修補傷痕。

潘奕瑄臨床心理師提及，並非所有負向情緒都和童年有關，若想做更多自我探索，可尋求臨床心理師的協助，或可應用以下方法，協助自己覺察負面情緒並跳脫其影響：包括「坦然面對」，對這些內容保持寬容與接納，而非不斷抵抗、感到疲勞，「改變觀點」，嘗試用旁觀者的角度看事情，「向著目標前行」，專注建構想要的生活。

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